Мэрия Нижнего Тагила потратила на прошедшие выборы в гордуму почти 25 млн рублей

На организацию и проведение выборов депутатов в городскую думу администрация Нижнего Тагила потратила в 2022 году 24 млн 864 тысячи рублей. Это почти на 1,5 млн меньше, чем было запланировано. Об этом на профильной думской комиссии заявила председатель Ленинской территориальной избирательной комиссии Лариса Демьянова.

Отмечается, что большая часть суммы (81%) пошла на зарплату членам избиркомов, количество которых на прошедших 11 сентября выборах составило 1969 человек. Ещё 905 тысяч рублей потратили на печатную продукцию: 225 тысяч рублей — на бюллетени и 670 тысяч — на плакаты, протоколы и прочее. Остаток суммы пустили на почтовые и транспортные расходы, сотовую связь, канцелярские принадлежности, заправку картриджей, упаковку бюллетеней, сборку и разборку кабинок и прочие расходы.

Напомним, что выборы депутатов восьмого созыва городской думы Нижнего Тагила закончились абсолютной победой депутатов-единороссов. Всего проголосовали 63 917 тагильчан, явка составила 26,12%. Это почти в два раза меньше, чем на прошлых думских выборах в 2017 году, когда явка достигла 49,8%.