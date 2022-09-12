Гордума Нижнего Тагила ближайшие пять лет будет состоять из единороссов

Новый, восьмой созыв городской думы Нижнего Тагила будет состоять из 25 депутатов-единороссов. Всего на выборы депутатов в Нижнетагильскую гордуму в 2022 году баллотировались 25 кандидатов от «Единой России», 13 от КПРФ, 22 от ЛДПР, 19 от «Новых людей», 9 от «Справедливой России» и 16 самовыдвиженцев. Победу во всех округах одержали представители правящей партии.

На вчерашних выборах проголосовали 63 917 тагильчан, явка составила 26,12%. Это почти в два раза меньше, чем на прошлых думских выборах в 2017 году, когда явка достигла 49,8%, сообщили в Ленинской территориальной избирательной комиссии.

По предварительным подсчётам, в Нижнем Тагиле в избирательном округе № 1 победил Алексей Балыбердин с 46,39% голосов. В округе № 2 лидирует Гаджи Абдулов с 48,9%. В округе № 3 депутатское кресло займёт Дмитрий Скоропупов, набравший 60,36%. В округе № 4 с 57,25% одержала победу Ирина Артамонова. В округе № 5 победил Вадим Раудштейн, получивший поддержку 65,36% избирателей.

В округе № 6 наибольшее число голосов набрал Сергей Лавров, у него 68,8%. В округе № 7 победил Андрей Давыдов (49,73%), в округе № 8 — Владимир Антонов (66,19%), в округе № 9 — Сергей Бурлай (39,1%).

В округе № 10 тагильчане вновь поддержали Никиту Беркутова, у него 61,43%. В округе № 11 лучший результат у Елены Городиловой (60,97%). В округе № 12 избрали Станислава Зыкина (47,46%). В округе № 13 победил Сергей Овсянников (51,45%), в округе № 14 — Андрей Шерстобитов (66,83%), в округе № 15 — Виктор Стариков (69,07%).

В округе № 16 наибольшее число голосов — 54,7% — набрала Галина Масликова. В округе № 17 победила Ирина Пудовкина (54,13%), в округе № 18 выбрали Марину Кибардину (54,65%), в округе № 19 депутатом станет Дмитрий Костенников (52,63%), в округе № 20 победил Денис Корякин (56,28%).

В округе № 21 опередил других кандидатов Константин Миронов, набравший 69,19% голосов. В округе № 22 депутатом станет Юлия Ефименко (56,4%), в округе № 23 — Константин Шведов (60,43%), в округе № 24 — Павел Колпаков (63,60%), в округе № 25 — Римма Ильина (56,12%).

Сегодня окружные комиссии будут перепроверять итоги, и завтра Ленинская территориальная избирательная комиссия объявит конечные результаты выборов.

В гордуме Нижнего Тагила останется восемь кандидатов из прошлого созыва: Гаджи Абдулов, Дмитрий Скоропупов, Вадим Раудштейн, Владимир Антонов, Галина Масликова, Никита Беркутов, Денис Корякин и Константин Шведов. Все они представляют партию «Единая Россия».