Мэрия Нижнего Тагила отремонтирует внутриквартальную дорогу, восстанавливать которую отказывалась 5 лет даже после решения суда

Мэрия Нижнего Тагила разместила тендер на ремонт пяти внутриквартальных дорог и проездов. Стоимость работ оценена почти в 7,6 млн рублей. Как указано в техзадании, ремонт выполнят по решениям судов, которые мэрия проиграла надзорным ведомствам. Например, дорогу в районе дома № 9 на улице Максарёва до дома № 115 на улице Калинина суд обязал чиновников отремонтировать ещё в 2017 году.

Также проведут ремонт внутриквартального автомобильного проезда в районе дома № 63 на Черноисточинском шоссе, в районе домов № 41 и № 49 на улице Зари, в районе дома № 28 на улице Пихтовой и вдоль дома № 59 на проспекте Вагоностроителей. Работы должны быть выполнены в течение 40 дней с момента заключения контракта. В закупочной документации указано, что это первый этап работ.

АН «Между строк» неоднократно писало, что жители Нижнего Тагила часто жалуются на плачевное состояние внутриквартальных проездов и дорог. На все жалобы чиновники разводят руками и советуют делать ремонт за свой счёт или подавать заявку на общегородской конкурс по программе «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2024 годы».

«Трудно сказать, почему мэрия не выполняет свои обязанности. Этот вопрос нужно задать ей. Жалобы и обращения от граждан на состояние внутриквартальных проездов к нам периодически поступают, мы их решаем», — пояснил АН «Между строк заместитель прокурора Дзержинского района Николай Коваленко.

Напомним, мы выпустили гайд, в котором рассказали о том, как своими силами и при поддержке городских властей сделать свой двор лучше.