Guide Pro. Как благоустроить свой двор, построить детскую площадку и отремонтировать внутриквартальную дорогу?

Многие жители многоквартирных домов Нижнего Тагила хотят жить в чистоте и комфорте. Создать уют можно не только в своей квартире, но и во дворе дома. Мы уже писали разбор, как сменить управляющую компанию, если она вас не устраивает. А в сегодняшнем выпуске Guide Pro расскажем о том, как своими силами и при поддержке городских властей сделать свой двор лучше.

Заручитесь поддержкой соседей

Перед тем как предлагать свои идеи по благоустройству двора, нужно заручиться поддержкой соседей — без их участия и согласия у вас ничего не получится. Познакомиться с соседями можно через домовые чаты в любой социальной сети или мессенджерах. Вы можете сами создать чат, а после этого развесить объявление с просьбой вступить в него или попросить об этом при встрече.

Важно понимать, что пока сами жильцы не приложат усилия и не проявят настойчивость, скорее всего, ничего не изменится. Ни управляющая компания, ни администрация города ничего не будут менять по своей инициативе.

Как благоустроить двор за счёт государства?

Если в вашем дворе плохие дороги, нет деревьев и скамеек, вы можете попробовать принять участие в программе «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2024 годы». Но для этого необходимо проявить инициативу, ведь непосредственно сами жители решают, что должно появиться во дворе, составляют план и подают заявку в администрацию района.

В этом году сбор заявок уже окончен, но снова состоится в следующем. Срок подачи обычно ограничен несколькими неделями, поэтому необходимо следить за обновлениями на сайте администрации, чтобы успеть вовремя.

Что нам сделают по этой программе?

По программе бесплатно восстановят асфальт, установят скамейки, урны и фонари. Если же вы хотите разместить клумбы и деревья, установить детские площадки и беседки, сделать парковки, то необходимо обговорить это с администрацией города. Все дополнительные работы также оплачиваются из казны, но при этом требуется софинансирование — не менее 1% стоимости работ оплачивают сами жители. Однако стоит знать, что у дворов, где нет никакого благоустройства, больше шансов получить поддержку.

В программе нельзя участвовать, если к двору прилегают аварийные дома или новостройки, у которых не истёк гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию. Также бессмысленно подавать заявку, если такие работы уже проводились за счёт бюджета. В таком случае вам стоит самостоятельно поинтересоваться, может ли ваш дом получить средства на восстановление двора.

А если мой дом подходит под условия программы?

Если дом подходит под условия программы, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Организовать инициативную группу. Эти люди составляют дизайн-проект, решают, что и где появится во дворе. Также они следят за ходом работ и согласовывают изменения.

2. Создать дизайн-проект. Для этого не обязательно быть специалистом, всё можно выполнить схематично, главное — выяснить размеры двора и определить местоположение всех элементов благоустройства.

3. Провести общее собрание, рассказать о программе и устроить голосование, в котором необходимо получить голоса большинства собственников.

4. Подать заявку в администрацию, приложить к ней копии протокола общего собрания, бюллетени голосования и план благоустройства.

5. Согласовать проект, который разработает администрация города.

6. Проконтролировать работу подрядчиков. Если рабочие что-то сделают не так, нужно оформить письменное обращение в администрацию.

7. Принять работу и наслаждаться обновлённым двором.

Как благоустроить двор за счёт жильцов?

Государство предоставляет средства только на основные элементы благоустройства. Если во дворе уже есть детские и спортивные площадки, деревья и асфальт, то лучше всего облагораживать территорию за счёт взносов жильцов или из средств на текущий или капитальный ремонт. В этом случае необходимо: