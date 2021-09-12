Guide PRO. Как сменить управляющую компанию, которая вас не устраивает

Наверное, каждый житель многоквартирного дома хочет, чтобы его подъезд был ухожен, чист, а рядом были хорошая детская площадка, вместительная парковка и ровная дорога на придомовой территории. Все эти вопросы находятся в ведении управляющих компаний или ТСЖ. Нередко собственники квартир бывают недовольны качеством обслуживания, а также высокими тарифами на управление и содержание дома. Жильцы чаще всего ограничиваются жалобами в УК или гневными постами в соцсетях. При систематических нарушениях и некачественном обслуживании дома специалисты советуют задуматься о смене УК. О том, как это сделать, рассказываем в свежем выпуске нашей самой полезной рубрики Guide PRO.

Шаг 1. Обсудить ситуацию с другими собственниками помещений

Без веских оснований поменять управляющую компанию до конца срока договора достаточно проблематично. Поэтому необходимо сначала заручиться поддержкой большинства жильцов дома, ведь может оказаться так, что кроме вас действующая УК всех устраивает. Создайте инициативную группу, которая будет вам помогать в организационных вопросах. Самостоятельно или совместно с другими жильцами обратитесь в надзорные органы (Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или прокуратуру). После того как наберётся значительное количество официальных свидетельств неудовлетворительной работы УК, можно начинать процедуру её замены.

Шаг 2. Выбираем альтернативную управляющую компанию

Нельзя просто взять и отказаться от действующей управляющей компании, не выбрав другую. Изучите опыт работы потенциальных кандидатов, документы, лицензии, отзывы. Посмотрите на состояние обслуживаемых этими компаниями домов — это поможет получить объективное представление о работе УК. После того как сформирован список понравившихся компаний, можно обратиться к ним с просьбой составить план работ по вашему дому, а также дать информацию о тарифах.

Шаг 3. Готовимся к собранию собственников по смене УК

На этом этапе необходимо составить повестку общего собрания собственников, которая должна включать вопрос о расторжении договора с управляющей компанией. Желательно сразу же внести в повестку вопросы о выборе новой компании, сроках передачи ей всей документации и остатка денежных средств. Оповестить жильцов нужно за 10 дней до начала собрания. Оповещение должно быть указано в реестре уведомлений — специальном бланке, в котором обязан расписаться каждый собственник, получивший приглашение на собрание.

Шаг 4. Проводим собрание собственников

Далее надо провести само собрание в очно-заочной форме. Его результаты должны быть зафиксированы в протоколе общего собрания. Все владельцы квартир, проголосовавшие как на очной части собрания собственников, так и на заочной, заполняют один и тот же бланк решения. Готовится заявление в действующую управляющую компанию о расторжении договора на основании решения жильцов.

Шаг 5. Подписываем договор с новой управляющей компанией

Когда решение о выборе новой УК принято, сторонам необходимо подписать утверждённый собственниками договор управления. Согласно ЖК РФ, сделать это должны собственники, обладающие более 50% голосов от всех голосов в доме. Обычно договор управления подписывается непосредственно на том же собрании, на котором принято решение о выборе управляющей организации. Это упрощает процесс сбора подписей.

Шаг 6. Оформление передачи управления домом новой УК

На основании подписанного договора новая управляющая компания подаёт заявление в управление жилищного надзора о внесении дома в её лицензию. Процедура занимает 10 дней, после чего переход признают официально завершённым. Только после этого новая УК имеет право выставлять жильцам счета за услуги.