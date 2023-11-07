Мэрия Нижнего Тагила отказалась восстанавливать скейт-площадку на площади Славы

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила попыталась через суд заставить администрацию города вернуть демонтированную скейт-площадку на площади Славы на Вагонке.

Напомним, в июле 2020 года прокуратура организовала проверку по факту нарушений норм безопасности на скейт-площадке. В ходе неё было установлено, что скейт-площадка была открыта ещё в 2013 году, практически каждый элемент оборудования имеет нарушение конструкции из-за износа. Ряд конструкций демонтировали, некоторые объекты нуждаются в основательном ремонте, а часть нарушений удалось устранить на месте.

При этом скейт-площадка активно использовалась подростками для занятий спортом, а чиновники нарушили федеральное законодательство, не получив положительного заключения экспертной оценки и лишив детей места отдыха. Прокуратурой был подан соответствующий иск с требованием оборудовать новый спортивный объект.

«В ходе рассмотрения дела представители администрации утверждали, что у них отсутствует обязанность по первоочередному возведению спортивной площадки перед другими вопросами местного значения, а скейт-площадка не является спортивным объектом и объектом социальной инфраструктуры для детей. Чиновники заявили, что элементы конструкции являются малыми архитектурными формами и элементами благоустройства территории, а благоустройство производится с учётом мнения населения, но не по требованию граждан», — пишет V-tagile.ru.

Суд решил, что позиция прокурора о необходимости получения положительного заключения экспертной оценки является несостоятельной. Также были приняты доводы мэрии о новой площадке, которую построили на Пихтовых горах. Чиновники подготовили справку, что вблизи проспекта Дзержинского находится 19 спортивных площадок, где подростки могут заниматься.

В результате Ленинский районный суд отказал в удовлетворении требований прокурора, решение было обжаловано в областном суде, но безрезультатно.