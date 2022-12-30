Мэрия Нижнего Тагила отказалась брать ответственность за бездомную собаку, которая покусала школьника

Свердловский областной суд обязал мэрию Нижнего Тагила выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей ребёнку, который в марте этого года пострадал от нападения собаки. Решение о взыскании компенсации с городских властей было принято ещё в августе Дзержинским районным судом Нижнего Тагила, однако администрация города попыталась обжаловать вердикт в вышестоящем суде.

Напомним, утром 2 марта 2022 года на улице Тельмана 9-летний мальчик встретил по пути в школу одноклассницу. Девочка увидела собаку и решила её погладить, в этот момент животное стало проявлять агрессию. Мальчик защитил подругу собой, в ответ на это дикая собака повалила ребёнка и укусила несколько раз за лицо и правую руку.

Прокуратура Дзержинского района провела проверку после нападения собаки на школьника. После чего Дзержинский районный суд взыскал с администрации города 40 тысяч рублей в пользу пострадавшего от укуса бездомной собаки ребёнка.

«Не согласившись с судебным решением, администрация муниципалитета обжаловала его в суде апелляционной инстанции. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу ответчика, отклонил её, оставив решение суда первой инстанции о взыскании с администрации Нижнего Тагила компенсации морального вреда в пользу ребёнка в силе», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района, в администрации города считают, что не должны нести ответственность за такие инциденты с участием бездомных животных. Тем не менее судебный акт уже вступил в законную силу.