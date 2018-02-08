Мэрия Нижнего Тагила организовала проверку политехнической гимназии после скандала с «золотыми булочками»

Администрация Нижнего Тагила проведёт проверку финансово-хозяйственной деятельности за 2015–2017 годы политехнической гимназии, где продавали булочки с повышенной наценкой. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте города. Все мероприятия должны быть завершены до 20 апреля этого года. Проверять деятельность гимназии будет созданная при мэрии комиссия из 15 специалистов.

Напомним, в конце января Региональная энергетическая комиссия опубликовала информацию о том, что в политехнической гимназии Нижнего Тагила продают булочки с наценкой от 20,35 до 187% вместо 20% разрешённых. Директор гимназии Елена Дьячкова заявила, самая большая цифра — 187% наценки — появилась из-за неправильного списания и начисления хлеба. После того как в СМИ появились публикации о «золотых» булках в политехнической гимназии, в учреждение приехал глава города Сергей Носов. Он осмотрел столовую и выразил недовольство, что кафе гимназии оборудовано камином и барной стойкой.