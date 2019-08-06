Мэрия Нижнего Тагила опубликовала правила поведения для чиновников в случае склонения к взятке

На официальном сайте тагильской мэрии сегодня, 6 августа, опубликовано постановление «Об утверждении порядка уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений». Согласно документу, каждый чиновник обязан уведомлять вышестоящее начальство и прокуратуру обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Уточняется, что муниципальный служащий должен доложить о попытке подкупа не позднее, чем на следующий рабочий день.

«Невыполнение муниципальным служащим [данной] должностной (служебной) обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Также документ чётко регламентирует форму подачи уведомления о фактах склонения к коррупции. В частности, в заявлении должно быть описание обстоятельств, данные о лицах, которые предлагают взятку, и свидетелях. При этом информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения о проведении проверки.

Напомним, в конце июля администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок тендер на оказание образовательных услуг по повышению квалификации муниципальных служащих аппарата мэрии по программе «Противодействие коррупции». Как сказано в техническом задании, целью обучения является обновление знаний об антикоррупционном законодательстве и формирование у чиновников «негативного отношения ко всем формам проявления коррупции».