Чиновников Нижнего Тагила научат негативно относиться к коррупции

Администрация Нижнего Тагила разместила на сайте госзакупок тендер на оказание образовательных услуг по повышению квалификации муниципальных служащих аппарата мэрии по программе «Противодействие коррупции». Стоимость лота — 41 тыс. рублей. Как сказано в техническом задании, целью обучения является обновление знаний об антикоррупционном законодательстве и формирование у чиновников «негативного отношения ко всем формам проявления коррупции».

В документе указано, что исполнитель должен провести занятия для 22 слушателей в объёме не менее 16 академических часов, из них не менее восьми часов в форме лекций.