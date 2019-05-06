Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурсы на должности глав сразу трёх ключевых управлений

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на замещение должности начальника управления муниципальных закупок, которое было создано в конце февраля 2019 года. Также в администрации города ищут начальника экономического управления. Документы на участие в конкурсах принимаются по 30 мая. Фамилии победителей станут известны 20 июня.

Кандидату на пост главы управления муниципальных закупок необходимо иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по направлению «Технологии материалов», «Экономика и управление», «Государственное и муниципальное управление» или иное образование при наличии переподготовки. Также должен быть стаж работы на муниципальной службе не менее двух лет или по специальности — не менее года.

Главе экономического управления необходимо иметь образование по специальности «Экономика и управление», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление» или «Технологии материалов». Стаж работы на муниципальной службе или по специальности должен составлять не менее года.

Ранее мэрия также объявила конкурс на замещение должностей начальника управления городским хозяйством и главы отдела бухгалтерского учёта и отчётности Финансового управления администрации. Более подробно об условиях конкурсов можно прочитать на официальном сайте Нижнего Тагила.