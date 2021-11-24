Мэрия Нижнего Тагила не нашла компанию на поставку трёх автомобилей за 3 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила не нашла подрядчика на поставку трёх легковых автомобилей. Тендеры были объявлены в начале ноября, но ни одна компания не заявилась. Администрация была готова потратить на машины 2,8 млн рублей из местного бюджета.

Напомним, согласно первому контракту, подрядчик должен был поставить два легковых автомобиля мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, имеющих передний привод. Второй контракт подразумевал покупку полноприводного внедорожника с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил.

Согласно техзаданию, все автомобили должны быть новыми и выпущенными не ранее 2020 года. В их комплектацию должны входить иммобилайзер (электронное противоугонное устройство), бортовой компьютер, система ЭРА-ГЛОНАСС, воздушный фильтр салона, аудиосистема, кондиционер, подогрев передних сидений. Помимо этого, во внедорожнике должен быть установлен охлаждаемый вещевой ящик.