Мэрия Нижнего Тагила потратит 3 млн рублей на новые автомобили

Администрация Нижнего Тагила объявила два конкурса на поставку трёх легковых автомобилей на общую сумму 2,8 млн рублей. Деньги выделят из местного бюджета.

Согласно первому контракту, подрядчик должен поставить два легковых автомобиля мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, имеющих передний привод. Второй контракт подразумевает покупку полноприводного внедорожника с мощностью двигателя менее 100 лошадиных сил.

Согласно техзаданию, все автомобили должны быть новыми и выпущенными не ранее 2020 года. В их комплектацию должны входить иммобилайзер (электронное противоугонное устройство), бортовой компьютер, система ЭРА-ГЛОНАСС, воздушный фильтр салона, аудиосистема, кондиционер, подогрев передних сидений. Помимо этого, во внедорожнике должен быть установлен охлаждаемый вещевой ящик.

Конкурсы о поиске подрядчика опубликованы на портале госзакупок. Его победителей планируется определить 19 и 23 ноября.