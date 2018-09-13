Мэрия Нижнего Тагила не намерена платить Бикову и Боброву миллиарды за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона

Мэрия Нижнего Тагила не намерена платить за строительство мусоросортировочного комплекса и полигона, которые будут созданы в рамках концессионного соглашения между администрацией города и «Облкоммунэнерго». Об этом сегодня, 13 сентября, на думской комиссии по городскому хозяйству сообщил начальник профильного управления администрации Владимир Юрченко. Напомним, согласно соглашению, Нижний Тагил должен будет расплачиваться перед «Облкоммунэнерго» за строительство современных объектов аж до 2046 года, переплата составит 1,8 миллиарда рублей (всего будет направлено 5,87 миллиарда рублей). При этом мэрия обязана будет компенсировать концессионеру использование заёмных средств в банке. Чиновники надеются на то, что большую часть финансовых обязательств им удастся передать области.

«С 1 января 2019 года полномочия по всем этим делам переходят в рамки государственных. Мы должны сейчас с администрацией проработать вопрос передачи всех полномочий, концессионного соглашения, согласно указам президента, законам РФ, в область. Я считаю, что мы должны решать этот вопрос вместе с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. А раз государство заберёт полностью концессионное соглашение, оно, я считаю, должно и платить. С 2020 года первый платёж — 430 миллионов рублей — закладывается. Будем пытаться перевести эти затраты области, государству, или чтобы они компенсировались городу. Много вопросов, которые нужно решать. У нас сегодня 137 несанкционированных свалок, надо смотреть, каким образом эти свалки можно передать туда. Хотя по закону концессионер свалки убирает, а город компенсирует», — отметил Владимир Юрченко.

Насколько готов город в финансовом плане к такому концессионному соглашению, с уверенностью пока не могут ответить ни чиновники, ни депутаты местной думы. Ранее Счётная палата Нижнего Тагила неоднократно высказывала недовольство участием мэрии в масштабных проектах при наличии рисков недополучения финансовых средств из регионального бюджета и других источников.

«Только сейчас услышал, что финансовые полномочия хотят передать. В любом случае какие-то средства должны быть заложены в бюджете города, иначе мы можем потом не получить денег из области. Много вопросов есть к этому соглашению, в том числе по сортировке, а точнее её отсутствию. Я боюсь, что и её может не быть. И такие огромные деньги… У меня возникает вопрос, а стоит ли это вообще столько? Надо разбираться, смотреть. Сомнений очень много, честно скажу», — отметил председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв.

Гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов и врип главы города Владислав Пинаев подписали многомиллиардное концессионное соглашение по обработке, накоплению и захоронению твёрдых коммунальных отходов в Нижнем Тагиле сроком на 29 лет в конце июня. В рамках него компания готова инвестировать чуть более четырёх миллиардов рублей.

Основные объекты концессии — новый полигон и мусоросортировочный комплекс, которые планируется разместить рядом с существующим Кушвинским полигоном. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Также региональный оператор обязуется провести реконструкцию и последующую рекультивацию двух существующих городских полигонов общей площадью 20 га. На окраине Кирпичного посёлка в 2021 году появится снегоплавильная установка, работающая на газовом топливе.

Тагильская администрация уже заключила с «Облкоммунэнерго» договоры аренды на земельные участки под строительство новых объектов. Готовятся заявления на согласование вырубки зелёных насаждений на этих участках, в ближайшее время начнутся инженерная подготовка площадок и проектно-изыскательские работы. Застройка стартует в 2019 году после прохождения госэкспертизы. Ввод полигона и мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2020 года.

Напомним, в августе «Облкоммунэнерго» показало тагильским чиновникам и журналистам, как работает тюменский мусоросортировочный комплекс, открывшийся в Тюмени всего пару недель назад. Комплекс был построен в рамках концессионного соглашения между ООО «Тюменское экологическое объединение» и правительством области. Почти такое же предприятие компания олигархов Алексея Боброва и Артёма Бикова намерена построить через два года и в Нижнем Тагиле.