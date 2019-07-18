Мэрия Нижнего Тагила может выкупить детский сад на Вагонке, который НТКРЗ продаёт за долги

Выставленное на торги здание детского сада № 171 «Серебряное копытце» МБДОУ «Родничок» на улице Энтузиастов может быть выкуплено администрацией Нижнего Тагила. Об этом АН «Между строк» рассказал вице-мэр Вячеслав Горячкин. В настоящее время помещение и земельный участок находятся в собственности у обанкротившегося Нижнетагильского котельно-радиаторного завода (НТКРЗ). В мае 2019 года совет кредиторов выставил здание на торги с начальной стоимостью 18,3 млн рублей, но желающих приобрести социальный объект не оказалось. По данным мэрии, д/с № 171 посещает 107 детей.

«В конце июля состоится очередное собрание кредиторов, на котором, скорее всего, будет рассматриваться вопрос и об этом детском саде, — пояснил чиновник. — В свою очередь глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился в правительство Свердловской области с информацией о том, что этот детский сад продаётся, хотя он востребован и нужен городу. Существует определённый риск, что если здание выкупит какое-то третье лицо, то оно может его перепрофилировать, поэтому мэр попросил правительство изыскать возможность выделения городу средств на покупку здания. Само здание ещё достаточно крепкое, и степень его износа невелика. Будем надеяться, что область нам поможет».

Замглавы уточнил, что у предприятия ещё не распродан весь имущественно-промышленный комплекс, поэтому есть вероятность, что совет кредиторов отложит продажу детского сада.

В июне 2018 года Нижнетагильский котельно-радиаторный завод был признан банкротом, на предприятии было введено конкурсное производство. К этому моменту долги по зарплате насчитывали 25 млн рублей. В октябре 2017 года бывший директор НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» был признан виновным в сокрытии 38 млн рублей налогов.

В октябре 2018 года производство на заводе было прекращено, помещения переданы в аренду другому предприятию, куда перевели большинство бывших работников НТКРЗ.