Мэрия Нижнего Тагила купит для гордумы новенькую Toyota Camry

Тагильская администрация приобретёт для городской думы новую Toyota Camry. Её доставит из Тюмени индивидуальный предприниматель Станислав Темпель. Он стал единственным участником электронного конкурса и понизил начальную стоимость заключения муниципального контракта до 2,36 млн рублей (почти на 12 тысяч рублей). Темпель является владельцем компаний ООО «Автопартнёр» и «ЮС-Групп».

«В течение 10 минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о её соответствии требованиям», — говорится на сайте госзакупок.

Транспортное средство должно быть выпущено не ранее 2019 года и иметь автоматическую коробку передач и двигатель мощностью не менее 181 лошадиной силы, датчики парковки, камеру заднего вида и светодиодные фары. В автомобиле будут клавиши управления аудиосистемой на руле, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, мультимедийная система с восьмидюймовым цветным экраном. Салон машины должен быть отделан тёмной кожей, заднее стекло, передние и задние сиденья — обогреваться. Цвет кузова — белый перламутр. Гарантия седана должна составлять 100 000 км или 3 года с момента начала эксплуатации.

Напомним, решение о приобретении нового автомобиля для гордумы было принято ещё в декабре 2018 года. Необходимые денежные средства заранее предусмотрены в проекте бюджета Нижнего Тагила на 2019 год. Новый автомобиль заменит изношенную Toyota Camry: ей уже больше 11 лет, она прошла 500 000 км. Сейчас у НТГД есть также Skoda Octavia. Машины необходимы думе для того, чтобы сотрудники её аппарата и депутаты могли посещать различные мероприятия, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе коллегиального органа.

Ранее мэрия Нижнего Тагила закупила для своих нужд новые Hyundai Solaris. Она заплатила за пять автомобилей 4,28 млн рублей.