Мэрия Нижнего Тагила купила три химкостюма за 263 тысячи рублей

Администрация Нижнего Тагила закупила для нужд Центра защиты населения три специальных химических костюма, которые должны будут защитить спасателей при авариях в агрессивной среде. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок. Как пояснил АН «Между строк» директор Центра Сергей Копёркин, костюмы необходимы для проведения аварийно-спасательных работ в загазованных зонах, при авариях на химически опасных объектах с возможным выбросом опасных для жизни газов и жидкостей.

«Эти костюмы кислотнозащищённые, специально для ликвидации химических аварий. То есть в них можно работать, например, в среде с серной кислотой и хлором. Они выдерживают до 45 минут работы и повторно уже не используются. Я надеюсь, что у нас таких ситуаций не будет, и, к счастью, пока с ними не довелось столкнуться. Но мы должны быть готовы. У нас в городе много производственно-опасных объектов, которые содержат опасные вещества: хлор, серную, соляную кислоту и в том числе бензол», — рассказал Сергей Копёркин.

Все костюмы будут разного размерного ряда. Каждый из них обойдётся бюджету примерно в 88 тысяч рублей.

Каждый костюм сделан из полиамидного материала яркого цвета с прорезиненным покрытием снаружи и изнутри. Надевать его будут поверх специальной одежды спасателя. Структура костюма исключает попадание воды и полностью изолирует человека от попадания опасных веществ внутрь. В комплект входят сапоги и средства защиты рук, которые состоят из трёх пар перчаток. Костюмы поставит самарская компания «Интерхимзащита», которая стала единственным участников торгов.