Общество

Мэрия Нижнего Тагила ищет уборщиков общественных туалетов за 2,4 млн рублей

11.11.2022 19:32
Мэрия Нижнего Тагила ищет уборщиков общественных туалетов за 2,4 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для уборки городских общественных туалетов на ближайший год. Соответствующий аукцион размещён на сайте госзакупок. Начиная с 1 декабря 2022 года и до 30 ноября 2023 года организация-победитель обязана будет ежедневно убираться в шести городских туалетах Нижнего Тагила.

Отметим, что в черте города расположены шесть уборных: у подножия Лисьей горы, Нижнетагильского цирка, ресторана Nebar, в парке «Народный», экопарке на Муринских прудах, а также в Пионерском сквере на Вагонке.

Согласно контракту, уборка предполагает комплексную мойку помещения и чистку унитазов, писсуаров и раковин. Каждые два часа в туалетах должно проверяться санитарное состояние. Генеральная уборка должна проводиться раз в месяц. Победитель торгов станет известен 22 ноября.

Несмотря на наличие относительно новых общественных туалетов по всему городу, большая часть из них не предназначена для использования некоторых категорий населения. Напомним, что в июне 2022 года инвалиды Нижнего Тагила пожаловались на плохое состояние или отсутствие в некоторых парках оборудованных для маломобильных людей общественных туалетов. Как рассказал АН «Между строк» инвалид-колясочник Александр Богомолкин, во многих городских туалетах нет поручней, где-то плохо установлены унитазы, часть санузлов не предназначена для проезда на коляске. И что самое циничное, в некоторых за дверной табличкой «Туалет для инвалидов» скрывается комната отдыха персонала, как в туалете на набережной около цирка.

Copyright
Telegram mstrok.ru