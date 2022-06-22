«Вместо туалета — комната отдыха». Инвалиды Нижнего Тагила пожаловались на плохое состояние общественных туалетов

Инвалиды Нижнего Тагила пожаловались на плохое состояние или отсутствие в некоторых парках оборудованных для маломобильных людей общественных туалетов. Как рассказал АН «Между строк» инвалид-колясочник Александр Богомолкин, тагильчане с ОВЗ терпят неудобства уже много лет, хотя в СМИ и соцсетях чиновники утверждают, что этой проблемы не существует.

Александр написал обращение в группу управления городским хозяйством во «ВКонтакте», рассказав о конкретных недостатках общественных туалетов для инвалидов. По его словам, во многих из них нет поручней, где-то плохо установлены унитазы, часть санузлов не предназначена для проезда на коляске. И что самое циничное, в некоторых за дверной табличкой «Туалет для инвалидов» скрывается комната отдыха персонала.

«В парке “Народный” в туалете нет специального поручня, а унитаз плохо закреплён в полу. В парке имени Бондина уже два года не могут сделать поручень для инвалидов в платном туалете. На набережной около цирка вместо туалета для инвалидов, где висит соответствующая табличка, находится комната отдыха, там сидит уборщица. В парке на ГГМ туалет также в плохом состоянии. В кинотеатре “Родина” санузел убрали с первого этажа и перенесли на второй, сделав его очень узким, инвалидам вообще неудобно. Не знаю, что в Дзержинском районе, но те, кто там живёт, говорят, что дела обстоят тоже плохо», — поделился тагильчанин.

В ответ на сообщение Александра специалисты управления горхозяйством сообщили, что отправили обращение по работе туалетов в «Народном», экопарке на Муринских прудах и парке имени А. П. Бондина в Городской центр жилья и эксплуатации зданий, который отвечает за первые два парка, и в управление культуры администрации, в ведении которого находится последний. Повлиять на руководство кинотеатра «Родина» мэрия не может, поскольку частное учреждение ей не подчиняется.

Александр Богомолкин в разговоре с журналистом АН «Между строк» отметил, что только в двух общественных местах Нижнего Тагила туалеты оборудованы по всем правилам — на железнодорожном вокзале и в Нижнетагильском драматическом театре. Для города с 350 тысячами населения это совсем немного.

В управлении социальных программ и семейной политики, которое в том числе отвечает за работу с инвалидами, журналисту АН «Между строк» объяснили, что каждое ведомство, которое занимается обслуживанием туалетов, несёт за них ответственность. В проверках городских санузлов управление принимает участие только после жалоб горожан.

«Конечно, мы выходим на обследования и проверки, когда есть обращения. Но в каком состоянии находятся туалеты, ответят именно в обслуживающих организациях. Проверки проводятся только в ходе ремонта или строительства. Когда объект готов, мы выезжаем с инвалидом-колясочником и обследуем доступную среду», — прокомментировала ситуацию начальник управления социальных программ и семейной политики Лия Мигунова.

На вопрос, был ли протестирован туалет возле цирка, в котором сейчас находится комната отдыха, ответа чиновники так и не дали.