Мэрия Нижнего Тагила ищет пустующие квартиры для обеспечения жильём нуждающихся

На официальном сайте Нижнего Тагила появился раздел «Сообщи о пустующей квартире». Чиновники просят жителей рассказать об известных им в городе свободных помещениях. Если окажется, что обнаруженные квартиры принадлежат муниципалитету и в них никто не зарегистрирован, то их передадут нуждающимся сегодня в жилье тагильчанам.

В марте 2018 года чиновники сообщали, что сегодня в Нижнем Тагиле остаются неприватизированными 3,9% помещений всего муниципального жилищного фонда. В собственности города находятся 345 тысяч кв. м, или более девяти тысяч жилых квартир и комнат.

По словам начальника управления ЖКХ Егора Копысова, большая часть людей, не приватизировавших жильё, проживает в общежитиях и имеет долги по оплате коммунальных услуг. Кроме того, многие муниципальные помещения требуют серьёзного ремонта. В 2017 году на ремонт 24 помещений, находящихся в найме, потратили четыре миллиона рублей. В этом году запланирован ремонт 37 комнат и квартир.