Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для составления проекта по реабилитации Черноисточинского пруда

На проект экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища потратят пять миллионов рублей. Деньги на разработку проектно-сметной документации будут выделены из бюджета Нижнего Тагила. Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить инженерно-геодезические изыскания и инженерно-экологические исследования. Победитель конкурса предоставит оценку загрязнённости иловых отложений с определением класса опасности и разработает план по расчистке акватории и дна водохранилища от засорённости и зарощенности.

Также понадобится разработать рыбохозяйственный раздел, перечень мероприятий по охране окружающей среды и возможность применения оборудования, которое при работах будет наиболее щадящим для состояния воды.

Победитель электронного аукциона определится в конце сентября. Проектная документация будет разрабатываться в два этапа: до конца 2018 года и с 1 января по 15 марта 2019 года.

Напомним, проект реабилитации является частью оздоровления Черноисточинского водохранилища, на которое в целом выделено 39 миллионов рублей.