Мэрия Нижнего Тагила ищет кандидатов на две ключевые должности 

Тагильская мэрия объявила конкурсы на замещение двух ключевых вакантных должностей. Администрация ищет замначальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики, а также руководителя отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи управления горхозяйством. Документы на участие в конкурсах принимаются до 13 марта.

Кандидатам необходимо иметь высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры по направлению «Промышленное и гражданское строительство», «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление» или «Юриспруденция». Также должен быть стаж работы на муниципальной службе не менее четырёх лет или по специальности — от пяти лет.

Напомним, ранее пост замначальника управления по физической культуре, спорту и молодёжной политики в Нижнем Тагиле занимала Ирина Еремеева. После того как экс-глава спорткомитета Дмитрий Язовских возглавил школу № 100, которая сейчас строится на Муринских прудах, Еремеева была повышена до начальника управления. Её прежнее место стало вакантным.

Отдел по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи управления горхозяйством будет создан в мэрии впервые. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила отметили, что он необходим «для усиления управления городским хозяйством и реализации национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”». При этом в администрации до сих пор не назначили нового начальника управления городским хозяйством. Напомним, в рамках масштабного проекта отремонтируют 21 улицу. Общая протяжённость приведённых в порядок участков составит 29,5 км.