Мэрия Нижнего Тагила и местный Роспотребнадзор разошлись во мнениях о необходимости оплачивать проезд в городском общественном транспорте при отсутствии терминала

Широкий общественный резонанс получила новость о том, что мэрия Нижнего Тагила официально разрешила не платить за проезд в городском общественном транспорте, если в автобусе нет терминала безналичной оплаты или он не работает. При этом чиновники ссылаются на ФЗ от 13.07.2015 № 220-ФЗ, по которому все перевозчики обязаны обеспечить исправную работу оборудования для безналичной оплаты проезда.

«Согласно разъяснениям Роспотребнадзора, когда в транспорте не работает терминал и не принимается оплата банковской картой, пассажир имеет право ехать БЕСПЛАТНО. В случае требования водителя перевести оплату на его личную банковскую карту, помните, что его действия противозаконны», — говорится на официальном сайте тагильской мэрии.

При этом руководитель консультационного пункта по защите прав потребителей нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Александр Башкиров заявил ИА «Все новости», что чиновники неверно поняли разъяснения надзорного ведомства.

«Если пассажир столкнулся с ситуацией, когда отсутствует оплата по карте, то он не может настаивать на бесплатном проезде. Договор оказания услуг по перевозке — он возмездный. То есть одна сторона платит, другая везёт. Если нет оплаты, и провоза тоже нет», — пояснил представитель Роспотребнадзора.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» подтвердили, что у мэрии есть «некоторые расхождение во мнениях» по этому вопросу с нижнетагильским отделом Роспотребнадзора.

«Российская практика и комментарии федеральной структуры со ссылкой на закон предусматривают именно бесплатный проезд: отсутствие в автобусе терминала либо его неисправность “не освобождают перевозчика от обязанности заключить с пассажиром договор перевозки”», — отмечают в мэрии.