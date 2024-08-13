Нет терминала — едешь бесплатно!

В мэрии Нижнего Тагила напомнили о правилах проезда в городском общественном транспорте. Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ, все перевозчики обязаны обеспечить исправную работу оборудования для безналичной оплаты проезда. Ежедневно перед выходом на линию все транспортные средства проходят технический контроль. Поэтому эксплуатация на маршруте транспортного средства без терминала или с повреждённым оборудованием запрещена.

Если в автобусе не работает терминал или не принимается оплата банковской картой, Роспотребнадзор разъясняет, что пассажир имеет право ехать бесплатно.

«В случае требования водителя перевести оплату на его личную банковскую карту, помните, что его действия противозаконны. Настоятельно рекомендуем записать на видео номерной знак транспортного средства, зафиксировать личность водителя и его требование о переводе средств. Затем следует обратиться в управление городским хозяйством администрации города и Роспотребнадзор, предоставив им данную видеозапись», — отмечают в городской администрации.

Управление городским хозяйством: 8 (3435) 484-154.

Роспотребнадзор: 8 (3435) 254-570.

Если информация, указанная в жалобе, будет подтверждена, водителя можно привлечь к ответственности за несоблюдение должностной инструкции в части нарушения им финансовой дисциплины.