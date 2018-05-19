Мэрия Нижнего Тагила хочет создать совместные с Китаем предприятия

18 мая в «УБТ-отеле» прошла конференция, с участием предпринимателей из Нижнего Тагила и Китая. Делегация чиновников и бизнесменов из Поднебесной прибыла в Нижний Тагил для обсуждения возможностей взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации, в том числе мебели и сельскохозяйственной продукции, уже не в первый раз. Организатором мероприятия выступила РОО СО по взаимодействию с Китайской народной республикой «Содружество».

«В декабре 2017 года в этом зале первая делегация провинции Шаньдун тоже участвовала на таком мероприятии. Теперь сельскохозяйственные продукты успешно продаются в российских супермаркетах. И сегодня в такую приятную погоду мы с радостью приветствуем вторую делегацию провинции Шаньдун. Мне кажется, вы уже подробно узнали о потребностях российского рынка, производителях и качестве продукции. О доле российской продукции на международном рынке. Наши страны должны общаться друг с другом чаще, реализовывать двустороннюю торговлю, придерживаться принципа - взаимовыгодное и совместное процветание. Создавать по-настоящему долгосрочные, стабильные отношения нового типа - вот наша главная цель», - отметил директор Chbay Гуань Синь.

Глава Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов поприветствовал прибывших в город гостей из Поднебесной от имени свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Со стороны Нижнего Тагила выступил первый вице-мэр Владислав Пинаев. Он отметил необходимость создания совместных производств.

«Я хочу отметить, что мы встречаемся не ради того, что все такие хорошие парни и девушки. У всех присутствующих здесь сложился уже некий бизнес, имеются определённые доходы, и теоритически вы заинтересованы только в том, чтобы их увеличить. Проанализировав [изменения, которые произошли после нашей первой встречи], мы сможем понять, как достичь данного результата и чем мы, муниципальная власть, можем помочь. В большей степени, как один из руководителей города, я, конечно, заинтересован в том, чтобы у нас возникали не просто деловые контакты по поставке продукции в одну либо другую сторону, а именно в создании совместных предприятий, производств, которые позволили бы создать новые рабочие места», - сказал Владислав Пинаев.

В мероприятии приняли участие и депутаты Нижнетагильской городской думы Александр Петров, Леонид Мартюшёв и Вячеслав Малых.

В апреле этого года было заключено соглашение о сотрудничестве шести палат Урала - Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Курганской области, Нижнего Тагила, Магнитогорска и Миасса - с комитетами субъектов Китая: провинции Хэйлунцзян, городов Шэньян и Маньчжурия.