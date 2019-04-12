Мэрия Нижнего Тагила готова заплатить за ремонт семи улиц 225,5 миллиона рублей

Тагильская администрация ищет компанию-подрядчика для ремонта семи улиц в рамках многомиллиардного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Конкурс размещён на сайте госзакупок. За приведение в порядок семи улиц — Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымской, Ломоносова и Учительской — мэрия готова заплатить 225,5 млн рублей. Победителя конкурса планируется определить в мае.

«Подрядчик должен организовать систему видеонаблюдения на объекте на период выполнения ремонтных работ. Установить дорожные знаки. Изготовить и установить за свой счёт на объектах информационные щиты, оформленные в соответствии с брендбуком национального проекта БКАД. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ. Гарантийный срок основания дорожной одежды — 6 лет. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Оно, в свою очередь, осуществляется подрядчиком за свой счёт», — говорится в конкурсной документации.

Ранее начальник отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения и связи управления горхозяйством Владислав Тарахтунов рассказывал АН «Между строк», что самыми сложными участками для ремонта станут улицы Жуковского, Кулибина и Металлургов. На Кулибина и Жуковского имеются разбитые участки с брусчаткой, на улице Металлургов проложено много коммуникаций.

«С Жуковского мы брусчатку убирать не будем, сделаем на ней выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона и по новой технологии укладку двух слоёв. Улицу Кулибина так же сделаем. После ремонта Жуковского будет дублировать Победы и Космонавтов, а Кулибина — Фестивальную. Это позволит разгрузить транспортный поток. Плюс мы ещё синхронизируем на этих объектах сразу два проекта — “Светлый город” и “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Диагностика будет проводиться саратовской компанией “Инфраструктура” дважды — до ремонта 21 улицы и после. Тогда мы уже будем корректировать объёмы работ на 2020 и 2021 годы», — отмечал замдиректора Службы заказчика горхозяйства Николай Новиков.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле отремонтируют 21 улицу. Общая протяжённость сделанных участков составит 29,5 км. Объекты будут ремонтировать по двум муниципальным контрактам. Основной уже заключили с компанией «УБТ-Сервис» ещё в 2017 году. Дорожники уже отремонтировали 38 улиц и освоили 350 млн рублей. На оставшиеся почти 400 млн рублей они должны будут привести в порядок те дороги, которые попали в нацпроект. Ориентировочно через неделю «УБТ-Сервис» начнёт делать Восточное шоссе. Ввод всех дорог в эксплуатацию запланирован на октябрь 2019 года.

На ремонт и развитие улично-дорожной сети Нижнего Тагила из федерального бюджета в 2019 году поступит 576 млн рублей. Доля бюджета города составит 5% общей суммы вложений. Со схемами организации движения на период ремонтных работ можно ознакомиться на официальном сайте города.