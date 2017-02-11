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14 Фев 2017 15:15 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Мэрия Нижнего Тагила добавила в реестр под снос 22 аварийных дома

Администрация Нижнего Тагила утвердила новый реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Носов. В новом перечне аварийного жилья 111 объектов: 30 в Тагилстроевском районе, 33 в Ленинском районе, один дом в Дзержинском районе и 47 домов в присоединённых территориях.

По сравнению с редакцией документа 2016 года, реестр пополнился 22 новыми объектами. По пять домов признаны аварийными в Тагилстроевском районе (Балакинская, 15б; Жданова, 41; Завязовская, 1, 3, 7) и Ленинском районе (Высокогорская, 60; Каспийская, 16, 18; Черных, 20а, 20б). Ещё 12 объектов находятся в селе Серебрянка, а также в посёлках Висимо-Уткинск и Антоновский.

Напомним, переселение жителей аварийных домов согласно «майским указам» президента в Нижнем Тагиле велось по муниципальным и региональным программам. По состоянию на 1 января 2017 года переселено 376 семей.     

Агентство новостей «Между строк»

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