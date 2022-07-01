Мэрия Нижнего Тагила дала добро на вырубку более тысячи деревьев в разных районах города 

Администрация Нижнего Тагила разрешила вырубку зелёных насаждений сразу в нескольких районах города. Суммарно в этом году вырубят более 1300 деревьев. Также в планах уборка зарослей самосевных деревьев общей площадью 15 400 квадратных метров в черте города.

МУП «Тагилдорстрой» в рамках муниципального контракта по комплексному благоустройству лесопарковой зоны «Пихтовые горы» вырубит 34 берёзы, 15 сосен, 44 осины, 12 деревьев ольхи, семь лиственниц и две липы на территории нового парка.

Уборкой «аварийных зелёных насаждений» займётся УК «Строительные технологии», которая снесёт 13 тополей, по одной рябине и яблоне возле дома № 27 на улице Пархоменко, а также один клён на Газетной, 67. УК «Красный Камень» проведёт аналогичные работы по следующим адресам: Победы, 16, Жуковского, 20, Мира, 66, Красных Партизан, 7, Грибоедова, 5 и Пархоменко, 110. В общей сложности УК «Красный камень» вырубит семь тополей и четыре яблони.

В парке культуры и отдыха имени А. П. Бондина займутся вырубкой деревьев возле дома № 20 на улице Уральской. Здесь уберут три берёзы, три ясеня, две яблони, две черёмухи, одну рябину, два куста «волчьей ягоды» и 16 клёнов.

Самую большую по масштабам вырубку проведёт Служба заказчика городского хозяйства, которая в рамках ремонта дороги к посёлку Ольховка вырубит 825 берёз, 141 осину, 83 ольхи, 82 сосны, шесть яблонь и четыре ели, а также заросли самосевных деревьев на площади в 1,54 гектара.

Напомним, что в этом году дорогу в посёлок Ольховка за 100,7 млн рублей ремонтирует компания «УБТ-Сервис» по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».