«УБТ-Сервис» получит 252 миллиона рублей за ремонт четырёх дорог в Нижнем Тагиле 

Администрация Нижнего Тагила разыграла контракт на ремонт нескольких городских дорог. На конкурс заявилось три компании, но победителем стала «дочка» УВЗ «УБТ-Сервис», которая предложила наименьшую сумму для выполнения работ.

Начальная цена контракта составляла 253,7 млн рублей, однако «УБТ-сервис» выполнит работы за 252,4 млн рублей.

Согласно техническому заданию, нужно отремонтировать улицу Академика Павлова на Руднике и улицу Кленовую в посёлке Верхняя Черемшанка, участок дороги от улицы Максима Горького до Кленовой, а также дорогу в посёлок Ольховка. Срок окончания ремонтных работ намечен на октябрь 2022 года. Строители должны выйти на объект уже в апреле.

Отметим, ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», на который в 2022 году выделено 606 млн рублей.