Мэрия Нижнего Тагила будет через суд добиваться допуска в квартиру пострадавшего от взрыва дома на ГГМ

Тагильская мэрия через суд будет добиваться допуска ремонтников в одну из квартир дома № 42 по Черноисточинскому шоссе, где 10 июня произошёл взрыв. Об этом АН «Между строк» рассказал первый вице-мэр Вячеслав Горячкин. По словам чиновника, жительница пятого этажа не пускает к себе в квартиру рабочих «Стройкомплекса», из-за чего те не могут завершить восстановительные работы в здании.

«Дом не аварийный. Нужно было провести определённые мероприятия по усилению несущих конструкций, и сейчас работы выполняются. У нас есть сложности с доступом в одну квартиру. Гражданка с пятого этажа не пускает строителей. В здании уже проведены работы по замене окон, приведён в порядок подъезд – заменены электрощитовые, восстановлена проводка. Обновлён фасад. Готовы запустить газ после проверочных мероприятий, но не можем попасть в одну квартиру. Прокуратура уже обратилась в суд для того, чтобы можно было принудительно попасть всё-таки в это жильё. Остальные граждане все нормально, адекватно реагировали», – пояснил Горячкин.

Вице-мэр напомнил, что собственники жилья несут ответственность за своё личное имущество, и призвал его страховать.

Ранее в Следственном отделе Ленинского района Нижнего Тагила назвали причину взрыва на четвёртом этаже многоквартирного дома. Трагедия произошла из-за неправильного обращения с газовым оборудованием.

Напомним, в результате взрыва ударной волной через окно на улицу выбросило 27-летнего хозяина квартиры, который этим же вечером скончался в реанимации. По данным нескольких источников АН «Между строк», погибший страдал шизофренией и состоял на учёте.