Мэрия Нижнего Тагила анонсировала отключение наружного освещения в нескольких районах города

Тагильская администрация предупредила горожан о возможном отключении уличного освещения в ноябре на Вагонке, Вые, Руднике и в посёлке Кирпичный из-за строительных работ в рамках проекта «Светлый город». На Вагонке проблемы с освещением могут возникнуть на улицах Юности и Калинина, Ленинградском проспекте, а также возле детских садов с номерами 190 и 87. Сейчас там завершаются работы по строительству линий наружного освещения.

На Вые перебои с электричеством возможны на Красноармейской, Вогульской, Верхней Черепанова, Выйской и других улицах. В микрорайоне Рудник — на Енисейской, Спартака, Мамина-Сибиряка и улице Академика Павлова. Отмечается, что в ноябре строительные работы должны начаться также в посёлке Кирпичный.

Программа «Светлый город» реализуется в Нижнем Тагиле с 2014 года в рамках исполнения контракта жизненного цикла. Контракт стоимостью 9,37 миллиарда рублей был заключён с компанией «Швабе». Согласно договору, город должен платить холдингу ежегодно по 370 миллионов рублей на протяжении 25 лет.

С 2014 по 2017 год на Вагонке, Старателе, Смычке, Техническом и Северном посёлках, в районе Ключиков, Руша и ГГМ установлено 3733 опор, смонтировано 5054 светильников. Общая протяжённость сети составила 113 км. При этом после сдачи объектов в эксплуатацию более 4,5 тысячи светоточек на линиях наружного освещения компании было передано на техническое обслуживание ООО «Швабе-Урал». В 2019 году монтажно-строительные работы запланированы на территории сельских населённых пунктов, в микрорайонах Старая Гальянка, Ольховка и Голый Камень.