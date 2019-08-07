Мэрия Москвы запретила выступление Фейса, «Кровостока» и IC3PEAK на согласованном митинге 10 августа

Мэрия Москвы запретила на митинге 10 августа на проспекте Сахарова планирующиеся выступления рэпера Face, групп «Кровосток» и IC3PEAK, сообщил «Медиазоне» один из организаторов митинга Пётр Верзилов.

Требование о запрете выступлений под угрозой отмены согласования акции озвучил организаторам глава департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник. При этом причину запрета он не назвал.

10 августа на проспекте Сахарова назначена новая акции протеста, мэрия согласовала акцию численностью до 100 тысяч человек. На тот же день в Парке Горького анонсирован музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat. Кроме того, мэрия сообщает о проведении 10 августа фестиваля хип-хоп-культуры Nordance Battle.

Напомним, с середины июля в Москве проходят протестные акции за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. 27 июля и 3 августа прошли две несанкционированные акции, которые были разогнаны полицией. В каждый из дней были задержаны более тысячи митингующих. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве.