Егор Крид, Полина Гагарина и «Градусы»: в Москве анонсировали ещё один музыкальный фестиваль в день акции протеста

Парк Горького анонсировал музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat в день акции за свободные выборы 10 августа, сообщается на сайте парка.

Согласно анонсу, на мероприятии выступят Егор Крид, Полина Гагарина, «Градусы» и другие артисты. Фестиваль пройдёт 10 и 11 августа, вход на него свободный.

«Концерты звёзд хип-хопа и поп-музыки будут идти в режиме нон-стоп целых восемь часов! Побывать на них могут все желающие — и совершенно бесплатно!» — говорится в релизе.

Концертный директор Полины Гагариной сообщил «Открытым медиа», что певице пока не поступало предложения выступить на фестивале. Группа OQJAV, заявленная одним из участников концерта, заявила, что информация об их участии «в московском уличном мероприятии» не соответствует действительности.

Напомним, 3 августа во время несогласованной акции протеста в парке Горького прошёл бесплатный музыкальный фестиваль «Шашлык Live». Некоторые музыканты узнали о том, что выступают на нём, из анонса мэрии. Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли своё участие до начала фестиваля, позже от работы на площадке отказались Алексей Кортнев и «Несчастный случай», а также группа «Ногу свело». Столичные власти заявили, что мероприятие посетили 305 тысяч человек.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве пройдёт согласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в депутаты Любовь Соболь ранее объявила, что это будет «большой мирный митинг».