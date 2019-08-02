Мэрия Москвы анонсировала музыкальный фестиваль в день акции за допуск независимых кандидатов. Часть музыкантов о нём не предупредили

Мэрия Москвы объявила о проведении бесплатного музыкального фестиваля «Шашлык Live» 3 и 4 августа в Парке Горького с участием российских рок-групп, сообщается на официальном сайте Мэрии Москвы.

На фестиваль обратил внимание сотрудник ФБК Леонид Волков, заявивший, что фестиваль специально хотят провести в день акции за допуск независимых кандидатов, чтобы помешать мероприятию. Акцию 3 августа пыталась согласовать Либертарианская партия, но организаторы не смогли договориться с мэрией о месте её проведения.

В качестве именитых участников «Шашлык Live» были заявлены «Браво», Tequilajazzz, «Чайф», «Сплин», «7Б», Uma2rman, а также певицы Ольга Кормухина, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина и экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков. Ведущими фестиваля заявлены Светлана Зейналова и Алексей Кортнев.

В то же время лидер группы «Браво» Евгений Хавтан написал в Facebook, что 3 августа они нигде не выступают.

«Дорогие друзья! Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы "Браво", имейте в виду: 3 августа мы нигде не выступаем! Всем добра и любви», — отметил он.

Евгений Фёдоров из Tequilajazzz также заявил, что 3 августа группа «не будет выступать ни в Москве, ни где-нибудь ещё», и подчеркнул, что «у него сейчас автотуризм по балтийским лесам».

Информации о выступлении на фестивале также нет в соцсетях Ольги Кормухиной.