Мэрия Москвы впервые за 11 лет отказала в проведении «Русского марша»

Власти Москвы впервые за 11 лет не согласовали проведение «Русского марша».

В оргкомитет «Русского марша» вместе с «Нацией и свободой» входили представители «Ассоциации народного сопротивления». Эмиссар по общей координации комитета «Нация и Свобода» Софья Будникова сообщила «МБХ медиа», что в мэрии отказ обосновали тем, что 4 ноября в городе и так проводится много мероприятий.

«Мы будем продолжать вести переговоры с мэрией Москвы, а также попробуем обжаловать отказ в судебном порядке», — говорится в заявлении оргкомитета марша.

Также накануне глава правления института и организатор предыдущих двух маршей Иван Белецкий рассказал «Интерфаксу», что название немного изменят и вместо «Русского марша» станет «Правый марш». Однако Будникова отметила, что это две разные акции и согласованный «Правый марш» в Люблино 4 ноября не имеет никакого отношения к «Русскому маршу».

«Нам никто из мэрии не предлагал сменить название, хотя мы и проводили “Русский марш” в прошлом году. То есть вопрос наименования вообще не был и не является предметом переговоров с мэрией», — сказала Будникова.

«Русские марши» — это ежегодные шествия и митинги представителей русских националистических организаций, проходят они с 2005 года. В 2011 году на марш пришли, по разным данным, от 10 до 25 тысяч человек. В 2018 году было две акции: на одну пришли несколько десятков человек, на другую — несколько сотен. Перед акцией в Люблино был задержан один националист, к другому в квартиру пытались проникнуть силовики. Ещё несколько человек были задержаны на самом марше.