Мэрия Москвы согласовала митинг 28 сентября в поддержку политзаключённых

Власти Москвы согласовали Либертарианской партии митинг на проспекте Сахарова в поддержку политических заключённых, сообщил в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.

По словам Светова, ранее партия получила отказ в согласовании акции, но затем мэрия «переиграла свой ответ».

«Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Ранее по этой же заявке мы получили отказ, но, как и с митингом за Голунова, власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведём там митинг в поддержку жертв "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключённых», — написал Светов.

Акция пройдёт 28 сентября, заявленная численность — до 20 тысяч человек.

Напомним, в Москве с середины июля проходили акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После одной из них СК завёл уголовное дело о массовых беспорядках, несколько фигурантов получили реальные сроки лишения свободы. Последняя согласованная акция оппозиции прошла 10 августа на проспекте Сахарова, в ней приняли участие около 60 тысяч человек.