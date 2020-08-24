Мэрия Москвы получила право транслировать и продавать данные с городских камер наблюдения

Власти Москвы имеют право продавать и транслировать в открытом доступе в интернете данные с городских камер наблюдения, со ссылкой на условия соответствующих конкурсов на сайте госзакупок пишет «Коммерсантъ».

В частности, такие формулировки прописаны в контракте департамента информационных технологий мэрии Москвы на установку 4 тысяч камер в городских больницах. Конкурс стоимостью 778 миллионов рублей выиграла Московская телекоммуникационная корпорация. В документе прописано, что с камер возможны «трансляция информации в открытом доступе» и «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД (единый центр хранения и обработки данных), в том числе на возмездной основе». Такие же формулировки встречаются ещё в девяти контрактах департамента на установку 25 тысяч камер в Москве.

Формулировки контрактов департамента информационных технологий угрожают безопасности персональных данных москвичей, заявил глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

«Само положение, что данные могут продаваться третьим лицам, при этом не указано, каким и в каких целях, создаёт ещё большую угрозу утечек и доступа к чувствительным данным со стороны неопределённого круга лиц. Эту информацию можно использовать для мошенничества, слежки и социальной инженерии», — говорит он.

В мэрии заявили, что не планируют транслировать или продавать данные с камер: по словам представителя департамента, формулировки в документах стандартны и «используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения».