Мэрия Москвы покупала новогодние гирлянды в пять раз дороже реальной стоимости. Депутат Госдумы обратился в СК с просьбой проверить подозрительную закупку

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверить на коррупционную составляющую закупку новогодних гирлянд в форме фужеров для украшения Тверской улицы в Москве. Ранее «Медуза» опубликовала материал о том, что закупочная цена одного из самых заметных декорационных элементов в столице была завышена приблизительно в пять раз, а появились они на несколько дней раньше, чем был заключён контракт на их установку.

«Это пир во время чумы! По моему мнению, Собянину нужно прикрыть эту лавочку по ежегодному разбазариванию огромного количества бюджетных средств на украшение города. Необходимо использовать прошлогодние новогодние игрушки. Тогда и повода своровать на закупках не будет!» – цитирует пресс-служба КПРФ Рашкина.

За 64 световые конструкции, похожие на фужеры с шампанским, Москва заплатила 143,4 млн рублей. Большая часть денег досталась компании «Форум». В тендерной документации указано, что для создания «бокалов» использованы гирлянды Champs Élysées производства французской компании Blachere Illumination. Стоимость одной, согласно прайс-листу производителя и с учётом доставки в Россию и оптовой скидки, составляет 1750 евро. Корреспонденты «Медузы» подсчитали затраты на гирлянды, декорированные снежинками кронштейны, а также монтаж и демонтаж конструкций. В итоге стоимость одного «фужера» на Тверской составила около 475 тысяч рублей в то время, как московские власти отчитались о 2,2 млн рублей. И это при том, что «бокалы» появились на улице ещё за три дня до подведения итогов тендера.

«Большая часть бюджетных средств досталась непонятной компании ”Форум”, в штате которой работают всего три человека. А принадлежит эта контора Ольге Керецман, адвокату ”СМП-банка”, которым владеют известные своими аппетитами в отношении бюджетных средств миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги», – возмутился Рашкин.

В каталоге Blachere Illumination «Медуза» также обнаружила деревья из «сказочного леса», созданного на улице Кузнецкий Мост. Одно такое изделие, согласно прайс-листу, стоит 10?490 евро (676 404 рубля), включая доставку в Россию. При проведении конкурса на закупку 112 деревьев начальная цена была выше в почти 3 раза – каждое из них стоило более 1,8 млн рублей. Победителем тендеров на поставку этих конструкций также стала компания «Форум».

«Раньше мы считали, что такую доходность может давать только торговля наркотиками. А оказывается, так можно зарабатывать на новогоднем украшении Москвы. Всего на ”новогоднюю иллюминацию” было потрачено 7 млрд рублей. Поставщики ”бокалов” и всего остального одни и те же. Если экстраполировать, то из 7 млрд украли 5,6 млрд. (…) Лучше бы вообще иллюминации не было, чем с ”побочным ущербом”. За эти деньги можно год делать платные медицинские операции всем нуждающимся в стране», – опубликовал оппозиционер и основатель ФБК Алексей Навальный на своём сайте.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: LETA, сайт Алексея Навального