Мэрия Москвы обяжет магазины не пускать покупателей без масок

Власти Москвы планируют потребовать от магазинов не пускать в торговые залы покупателей без масок, пишет ТАСС.

«Чтобы усилить контроль за использованием посетителями магазинов масок и перчаток, обсуждается внесение изменений в правовые акты Москвы, согласно которым предприятия торговли будут обязаны не допускать в торговые залы посетителей без средств индивидуальной защиты», — заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Напомним, с 12 мая в Москве ношение масок в транспорте и других общественных местах (в том числе магазинах) является обязательным, штраф за несоблюдение этого составляет 4 тысячи рублей. При этом формально сами магазины не обязаны следить за тем, носят ли покупатели маски. Некоторые торговые сети, в частности «Перекрёсток», «Азбука вкуса» и «Вкусвилл», уже перестали пускать в торговые залы посетителей без масок.

Власти Москвы отказываются раздавать маски и перчатки жителям бесплатно. Они, в частности, продаются в метро — по цене 30 и 20 рублей соответственно. Правительство Москвы является владельцем крупнейшего производителя масок в России.