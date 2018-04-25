Мэрия Москвы анонсировала запрет на продажу алкоголя накануне матчей ЧМ-2018

Запрет на продажу алкоголя в Москве будет действовать не только в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу, но и перед ними, со ссылкой на заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилла Малышкина пишет «Интерфакс».

По его словам, уже определены границы территорий, в пределах которых будет запрещено продавать и потреблять алкоголь и «напитки в стеклянной таре», «в том числе при оказании услуг общественного питания, накануне проведения матча ЧМ по футболу и в день его проведения».

Чиновник отметил, что власти Москвы разрабатывают план мер для оказания помощи нетрезвым болельщикам.

«Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебные мероприятия, которыми определён перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь», — сказал Малышкин.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля. В Москве, в частности, проведут матч открытия, на котором встретятся команды России и Саудовской Аравии, а также финал соревнований.

На прошлой неделе производители продовольственных товаров и ретейлеры сообщили, что опасаются перебоев с доставкой продуктов в магазины в городах, в которых пройдут игры в рамках ЧМ-2018. Крупные продовольственные ассоциации попросили у властей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края, Татарстана, Мордовии, Свердловской, Самарской, Ростовской, Калининградской, Нижегородской и Волгоградской областей объяснить, какие именно ограничения для движения грузовиков могут быть введены на время проведения соревнований. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявляли, что во всех регионах, принимающих чемпионат, обсуждаются ограничения на движение грузовиков в целях безопасности.