Мэрия Краснотурьинска потребовала заблокировать паблик во «ВКонтакте» из-за видео о детях, 40 минут стоявших на морозе ради депутата Госдумы

Администрация Краснотурьинска обратилась в поддержку соцсети «ВКонтакте» с просьбой заблокировать сообщество «Краснотурьинск LIVE», опубликовавшее видео с открытия школьного стадиона: в ролике сообщалось, что школьники около 40 минут ждали депутата Госдумы Антона Шипулина на морозе, пишет TJournal.

По словам агента поддержки, официально администрация Краснотурьинска считает причиной для блокировки размещение герба города на аватаре сообщества: чиновники ссылаются на закон Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Согласно статье 35 этого документа, использование символов Свердловской области или официальных символов муниципального образования в нарушение установленного порядка влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Однако администраторы сообщества уверены: истинная причина просьбы администрации города заблокировать паблик — в критике в адрес городских властей. Они отмечают, что постоянно рассказывают о проблемах горожан: нерасчищенных от снега улицах и последствиях мусорной реформы. На публичные обращения подписчиков, которые фотографируют или снимают на видео проблемные городские участки (например, заметённые дороги), отвечают представители официального сообщества «Свердловская область», которые, в свою очередь, делают запрос в администрацию города Краснотурьинска.

«Со временем администрации стало надоедать подобное вмешательство со стороны областных властей в жизнь маленького провинциального городка. Они обещали исправить те или иные проблемы в определённые сроки, но не укладывались в них, и тогда областные власти вновь начинали требовать решения проблем, о которых горожане рассказывали в нашем сообществе», — отметили администраторы паблика.

«Последней каплей в чаше терпения» городской мэрии, по мнению администраторов сообщества, стала публикация о торжественном открытии недостроенного стадиона школы № 24. Паблик опубликовал ролик, в котором один из жителей города рассказал, что школьники 40 минут прождали на морозе депутата Госдумы Антона Шипулина, который должен был принять участие в церемонии открытия и перерезания красной ленточки, но не пришёл вовремя.

Новость со ссылкой на сообщество быстро растиражировали СМИ, оригинал видео собрал более 55 тысяч просмотров. Кроме того, представители сообщества отмечают и саму формулировку, с которой администрация города обратилась к поддержке соцсети: чиновники попросили не удалить изображение герба с аватара сообщества, а заблокировать сообщество целиком.

Сообщество «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте» действует уже 7 лет, за это время аватар сообщества менялся 29 раз, из них 25 раз использовался герб города. В переписке с администрацией сообщества агент поддержки сообщил, что необходимо удалить все аватары с гербом города. Сейчас на аватаре чёрный прямоугольник со словами «Здесь был герб Краснотурьинска. Мэрия потребовала его удалить».