Мэрия Хабаровска впервые согласовала шествие в поддержку Сергея Фургала

Мэрия Хабаровска впервые согласовала проведение шествия в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, со ссылкой на активиста Андрея Дуденка пишет Dvhab.ru.

По его словам, инициативная группа подала уведомление в администрацию города Хабаровска на шествие 12 сентября, мэрия его согласовала. Активист предполагает, что это связано с тем, что в регионе сняли ограничительные меры по коронавирусу.

«Акция согласована, и в ней может принять участие до 70 тысяч человек. Уже совершенно точно одной из её участниц станет сестра Фургала — Галина. Своё согласие она дала», — заявил Дуденок.

Как сообщил Дуденок, в этот раз люди соберутся не на площади Ленина, как на предыдущих митингах, а на Комсомольской площади — он объяснил это тем, что площадь Ленина относится к ведению правительства края и мэрия Хабаровска не имеет к ней никакого отношения. После этого протестующие пройдут шествием по городу до здания правительства региона.

Напомним, Сергея Фургала арестовали в начале июля — его обвиняют в организации двух убийств и одного покушения на предпринимателей в 2004–2005 годах. Экс-губернатор считает своё дело политически мотивированным. С момента ареста Фургала в Хабаровске и других городах региона проходят массовые акции протеста с требованием отпустить его.