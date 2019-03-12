Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на проектирование второй ветки метро

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский активизировал работу мэрии по проектированию второй ветки городского метрополитена, сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне в мэрии прошло совещание с участием чиновников и представителей Уральского проектно-изыскательского института транспортного строительства и метрополитена, где были обсуждены основные направления работы на ближайшее время.

«Всё будет зависеть от того, насколько качественно мы подготовим всю документацию, от нашей готовности с точки зрения работы с федеральными средствами, какое собственное участие области и города мы покажем в рамках работы с инфраструктурными проектами. Задача сегодня — сделать срез в рамках готовности по направлениям, активизировать работу по проектированию, сделать анализ имеющихся земельных участков, выбрать технологию производства работ и определить, какие станции и участки тоннелей нужно строить открытым, а какие — подземным способом. Уже затем будем принимать решения по этапам, чтобы всё завершить к 2023 году», — рассказал Александр Высокинский.

В мэрии отметили, что приоритетным остаётся направление с запада на восток — с ВИЗа-Правобережного до ЖБИ.

По итогам совещания Высокинский поручил главам подразделений подготовить планы работы на 2019–2020 годы с перечнем мероприятий и их стоимостью. Соответствующие контракты уже заключены с Уральским проектно-изыскательским институтом транспортного строительства (Уралгипротранс).

Напомним, вторая линия метрополитена, как ожидается, пойдёт от района ВИЗ-Правобережный (станция «Западная») до микрорайона ЖБИ и протянется на 13 километров. Её совокупная стоимость может составить 81 млрд рублей. Напомним, в апреле 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что в случае проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге линия метро будет построена. После того как Екатеринбург проиграл борьбу за ЭКСПО, власти города и области обещали, что метрополитен всё равно будет построен.