Мэрия Екатеринбурга прокомментировала информацию о рекламе наркотиков на официальном сайте

Со специалистами, разместившими на сайте администрации Екатеринбурга фотографии с рекламой наркотиков и матом, провели разъяснительную работу, со ссылкой на пресс-службу мэрии города пишет Znak.com.

«Страницу, где была обнаружена эта информация, использует служба квартальных для размещения отчётов о проделанной работе по заявкам горожан. Система размещения отчётной информации предусматривает фотофиксацию в формате "было-стало". Со специалистами, размещающими контент, проведена разъяснительная работа о недопустимости размещения фотографий противоправного содержания», — подчеркнули в администрации.

Ранее на незаконную информацию на сайте мэрии в прокуратуру Свердловской области пожаловалась юрист адвокатского бюро «Бельянский и партнёры» Ольга Ардушевская. Она направила в прокуратуру заявление с просьбой проверить сайт администрации Екатеринбурга на содержание незаконной рекламы наркотических веществ после того, как обнаружила в некоторых отчётах квартальных инспекторов, размещённых на официальном портале, открытую информацию о сайтах, рекламирующих продажу наркотиков.

По словам юриста, за пропаганду или незаконную рекламу наркотических веществ в России установлена административная ответственность по статье 6.13 КоАП.