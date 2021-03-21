На мэрию Екатеринбурга пожаловались в прокуратуру из-за рекламы наркотиков на сайте

Юрист адвокатского бюро «Бельянский и партнёры» Ольга Ардушевская заметила на сайте мэрии Екатеринбурга рекламу наркотиков и направила в прокуратуру Свердловской области заявление с просьбой проверить интернет-портал городской администрации. Как рассказала женщина, на сайте опубликованы фотографии, где не зацензурены ресурсы по распространению запрещенных веществ.

Ссылки на сайт юрист заметила в некоторых отчётах квартальных инспекторов, размещённых на официальном портале мэрии. В своём заявлении она указала, что на фотографиях в разделе «до» можно увидеть адреса сайтов по продаже наркотиков, пишет Znak.com.

Кроме того, на сайте присутствуют изображения с нецензурной лексикой. Юрист напомнила, что за незаконную рекламу наркотических средств в стране предусмотрена административная ответственность по статье 6.13 КоАП РФ.