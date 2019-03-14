Мэрия Екатеринбурга потратит почти 20 млн рублей на празднование Дня Победы

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на оказание услуг по организации, проведению и техническому обеспечению мероприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как говорится на сайте госзакупок, стоимость работ составит 19,5 млн рублей, конкурс состоится 10 апреля.

Программа празднования традиционна, она начнётся 24 апреля с дежурства у Вечного огня на площади Коммунаров.

9 мая с 10 до 11 часов на площади 1905 года пройдёт парад войск Екатеринбургского гарнизона, затем состоится шествие «Бессмертного полка». В ЦПКиО будет организована историческая реконструкция военных событий. На площади 1905 года будет работать «кинотеатр под открытым небом» с трансляцией документальных и художественных фильмов.

После гала-концерта в Историческом сквере начнутся фейерверк и салют продолжительностью не менее 13 минут.