Мэрия Екатеринбурга потратит 3 млн рублей на создание трёх выпусков газеты для пенсионеров

Администрация Екатеринбурга выделит из бюджета города 2,7 млн рублей на новое СМИ — «Вестник пенсионеров Екатеринбурга», сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее, 13 ноября, на сайте госзакупок появилась закупка у единственного поставщика на печать и адресную доставку газеты. Оплачивать работы будет принадлежащее администрации МАУ «Город», цена контракта составляет 2,7 млн рублей. Согласно техническому заданию, контракт заключён на три выпуска газеты тиражом по 70 тысяч экземпляров, выходить газета будет раз в неделю в цветном формате. В мэрии заявили, что решение о выпуске нового издания было принято после прекращения выпуска газеты «Вечерний Екатеринбург».

«Почти год её подписчики, в большинстве своём люди пожилого возраста — пенсионеры, ветераны и труженики тыла — были лишены городской газеты, ориентированной на их интересы. В связи с огромным количеством обращений в адрес администрации города Екатеринбурга с просьбой возобновить подписку, совместно с популярным областным еженедельником "Пенсионер" был сформирован и 18 ноября 2019 года вышел в свет первый номер "Вестника пенсионеров Екатеринбурга" (ВПЕ)», — заявили в мэрии.

Стоит отметить, что ранее администрация Екатеринбурга уже заключила договоры на освещение своей деятельности с различными городскими СМИ на 6,4 млн рублей.