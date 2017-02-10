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10 Фев 2017 15:34 | Метки: Новости, Экономика

Мэрия Екатеринбурга потратит 1,8 млн рублей на изучение грязи в городе

Администрация Екатеринбурга заложила в бюджет 1,89 млн рублей на определение источников и причин загрязнения на улицах города. Информация о проведении открытого конкурса опубликована на сайте государственных закупок, уточняет ТАСС. Конкурс на определение источников и причин загрязнения объявлен после того, как уральские блогеры и современные художники назвали мегаполис Грязьбургом.

«Открыта подача заявок на участие в конкурсе по определению источников и причин загрязнения городской территории Екатеринбурга. Начальная цена контракта  1 млн 890 тыс. рублей. Источник финансирования – бюджет Екатеринбурга, приём заявок на участие в конкурсе завершится в марте 2017 года»,  сказано в конкурсной документации.

В рамках изучения грязи учёным необходимо взять 100 проб почвы, грунта, атмосферных осадков, снежного покрова, донных отложений, горных пород и минерального сырья на улицах Екатеринбурга, говорится в документации.

«Ещё одно условие  наличие не менее четырёх сотрудников с учёной степенью и собственной лаборатории. Пробы учёные будут брать с шести экспериментальных площадок: проезжей части, тротуара, газона, детской площадки и зелёной зоны, незаконной парковки внутри квартала, санкционированной парковки»,  уточняется в документах.

Ранее сотрудники Уральского отделения РАН стали участниками уникального проекта по изучению состава уличной грязи в Екатеринбурге. Учёные приступили к работе после того, как блогеры и современные художники назвали уральский мегаполис Грязьбургом. В 2015 году в Общественной палате Свердловской области было создано движение за чистоту в городе «Нет Грязьбургу». Глава города Евгений Ройзман направил председателю Уральского отделения РАН академику Валерию Чарушину письмо с техзаданием исследовать причины появления грязи на городских улицах.

На работу выделен один год, за это время специалисты изучат грязь в разных районах города во все времена года, выделят наиболее загрязнённые зоны и выработают совместный план действий по устранению причин загрязнения и усовершенствованию технологии уборки города. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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