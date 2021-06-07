Мэрия Екатеринбурга поручила коммунальщикам смачивать и убирать тополиный пух

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова поручила коммунальщикам активизировать уборку улиц от тополиного пуха, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам Благодатковой, пух необходимо смачивать, а после убирать вакуумной техникой. Такое поручение дано всем дорожно-эксплуатационным учреждениям Екатеринбурга.

«На улице тополиный пух нужно поливать водой и утилизировать, а дома нужно убрать с балконов и лоджий горючие жидкости, легковоспламеняющиеся материалы и регулярно убирать пух. Соблюдение этих простых правил позволит предотвратить пожар, который всегда легче предупредить, чем потушить», — рассказали в администрации Екатеринбурга.

Поводом стали многочисленные инциденты в прошедшие выходные, когда тополиный пух стал причиной возгораний на территории города. 6 июня пожарные 250 раз выезжали на сообщения о возгораниях из-за тополиного пуха. Спасатели выступили с предупреждением о недопустимости его поджигания.

Обычно тополиный пух появляется на улицах Екатеринбурга в июле, но из-за хорошей погоды цветение тополя случилось на месяц раньше.