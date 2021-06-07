В Екатеринбурге за сутки из-за поджогов тополиного пуха произошло 250 пожаров

В Екатеринбурге за сутки 6 июня пожарные 250 раз выезжали на сообщения о возгораниях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, все сообщения были связаны с поджогами тополиного пуха. Из-за этого спасатели выступили с предупреждением об опасности поджигания тополиного пуха, который появился на улицах городов в начале июня. Огонь быстро распространяется по тополиному пуху и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар.

Спасатели напоминают, что если имуществу третьих лиц будет нанесён ущерб свыше 250 тысяч рублей, то в отношении поджигателя могут возбудить уголовное дело по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), по которой нарушителю грозит штраф до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.

О возникновении ЧП можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Кроме того, в Свердловской области до 10 июня действует запрет на посещение лесов — он возник из-за высокой пожарной опасности. Распространению огня способствовала весенняя аномальная жара, шквальный ветер и отсутствие осадков. Больше всего возгораний происходит из-за неосторожного обращения с огнём. Ущерб от пожаров уже превысил 118 млн рублей. Из-за низкого числа осадков весной ряду регионов УрФО летом грозит засуха.